Папа: свидетели веры несут в мир свет Христа

В полдень 26 декабря, в день литургической памяти святого Стефана Первомученика, Папа Франциск возглавил из Апостольского дворца Ватикана молитву «Ангел Господень». Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В обращении к верным Святейший Отец отметил, что днём ранее в Евангелии от Иоанна говорилось об Иисусе, истинном свете, который «во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин 1,5). Сегодня же мы видим верного свидетеля Иисуса, святого Стефана, которого ложно обвиняют и жестоко побивают камнями. Однако во тьме ненависти он продолжает излучать свет Иисуса: молится за своих убийц и прощает их. Он – первый мученик, то есть свидетель, первый из сонма братьев и сестер, которые несут свет во тьму и отвечают на зло добром; которые не поддаются насилию и лжи, но разрывают спираль ненависти кротостью любви. Эти свидетели, будучи носителями света Господнего, зажигают рассвет Божий в ночах мира.

Свидетелем можно стать лишь подражая Иисусу, ибо таков путь христианина, подчеркнул Папа. Святой Стефан даёт нам пример: подобно Христу-Служителю, этот диакон служил бедным; подобно Учителю, и Стефан в момент своей казни молился и простил своих палачей.

Святейший Отец отметил, что может возникнуть вопрос: действительно ли нужны эти свидетельства добра, когда в мире свирепствует беззаконие? Какая польза от молитвы и прощения? Ответ запечатлён в фактах истории: среди тех, за кого молился Стефан и кого он прощал, был юноша «именем Савл», который «одобрял убиение его». Вскоре после этого Савл обратился и стал величайшим миссионером Павлом. Он стал апостолом по благодати Божьей, но и «благодаря прощению Стефана», принимая свет Божий. Таким образом, даже самые малые и повседневные жесты любви изменяют жизнь. Господь ведёт историю человечества через смиренное мужество тех, кто молится, любит и прощает.

Это же касается и всех нас, подчеркнул Епископ Рима. Господь хочет, чтобы наши обычные жесты делали жизнь необыкновенной. Везде, где мы живём, в семье, на работе, — повсюду мы призваны быть свидетелями Иисуса, даже если будет лишь свет улыбки и избегание сплетен. Вместо критики, оговоров и жалоб мы должны молиться о тех, кто совершил ошибку, о решении трудных ситуаций. Когда же споры возникают дома, не стоит пытаться победить любой ценой: нужно стараться разрядить обстановку и каждый раз начинать заново, прощая обидчиков. Святой Стефан, побиваемый камнями ненависти, отвечал словами прощения, и это изменило ход мировой истории.

В конце праздничного обращения Святейший Отец призвал верных молиться о многих братьях и сёстрах, терпящих гонения за имя Иисуса, дабы они всегда отвечали со смирением и были подлинными свидетелями Христа, несущими Его свет в этот мир.