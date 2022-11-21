Папа – судьям: достойная практика наделяет достоинством

В нынешних сложных условиях планетарного кризиса, когда парадигмы наживы и прагматизма угрожают справедливости и демократии, судьи призваны быть верными защитниками человеческого достоинства и законности. Об этом заявляет Папа Франциск в видеопослании мексиканским судьям по случаю включения их отделения в состав Панамериканского комитета судей по социальным правам, вдохновляющегося учением Святейшего Отца. Подробности передает русская служба Vatican News.

Мексиканские юристы собирались 17-18 ноября в городе Тласкале на вторую международную конференцию своего объединения, которое было создано – по желанию Папы Франциска – после первого Панамериканского саммита судей по социальным правам в 2019 году в Ватикане. Мексиканское объединение работает в тесном сотрудничестве с Папской академией наук, и его членами являются мировые судьи, прокуроры и сотрудники государственной защиты из разных стран мира. В ходе двухдневной встречи юристы обсуждали вопросы неоколониализма, миграции, доступа к правосудию, демократии, развития, торговли детьми для усыновления, судебной автономии и независимости.

В видеообращении к участникам конференции Папа подчеркивает, что «институциональные власти, легитимированные народом и законом», должны заниматься нейтрализацией авторитарных и деградирующих политических проектов, «устанавливая пределы на аппетиты корпораций и экономической концентрации». Обращаясь к судьям, Святейший Отец утверждает, что их приверженность защите человеческого достоинства и законности должна ежедневно укрепляться практикой.

Епископ Рима призывает мексиканских судей всегда защищать правосудие и помнить, что «достойные поступки наделяют достоинством тех, кто их принимает, и тех, кто их осуществляет», в то время как смелость судей перед лицом несправедливости власть имущих «обновляет веру и силу народов».

В конце видеопослания Папа Франциск благодарит судей за их служение, заверяет в молитвах и подчёркивает: «Тот, кто борется за добро, никогда не бывает одинок».