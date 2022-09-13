Папа – студентам: будьте искателями Божьей истины

12 сентября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Клементийском зале Ватикана около 160 членов Общества студентов Швейцарии, одной из самых крупных национальных студенческих ассоциаций, основанной в 1841 году, передает русская служба Vatican News.

В обращении к делегатам Святейший Отец возблагодарил Бога за предоставленную студентам возможность учиться, которую нельзя воспринимать как должное: в мире есть очень много людей, особенно женщин, которые не имеют доступа к образованию. Епископ Рима призвал членов ассоциации «взять на себя ответственность за некоторые конкретные ситуации, которые способствуют праву на учёбу».

Папа Франциск провёл параллель между ученичеством и паломничеством: в обоих случаях человек находится в поиске. Важно не терять любознательности и самообразовываться на протяжении всей жизни, всегда оставаясь в поисках Бога и не забывая о чтении Библии: «Думайте об Иисусе, читайте Евангелие; именно так Господь останется в вашей памяти, будет ориентиром для ваших сердец, ибо Он стучится в сердце каждого из нас», – призвал в конце встречи Папа Франциск, преподав гостям из Швейцарии апостольское благословение.