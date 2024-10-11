Папа спортсменам Австрии: созидайте более братский мир и прославляйте Творца (+ ФОТО)

Утром 10 октября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов Лыжной федерации Австрии (ÖSV), основанной в 1905 году; в настоящее время в её 1131 клубе занимаются более 140 тысяч лыжников, сообщает русская служба Vatican News.

Приветствуя австрийских гостей, Святейший Отец отметил, что их родина, богатая величественными горами, предоставляет великолепные возможности для занятий горными видами спорта. Федерация продвигает различные лыжные дисциплины на национальном уровне, поддерживая спортсменов в стремлении к высоким результатам, напомнил Епископ Рима и призвал делегатов «всегда культивировать в своих начинаниях ценности, присущие спорту: упорство, искренность, дружбу и солидарность».

«Таким образом вы вносите вклад в создание более братского мира, ведь спорт созидает братство, чтобы среди чудес природы вашей страны возносить гимн хвалы Творцу. Да сопутствует вам Господь, пусть ангелы-хранители защищают от любых опасностей», – пожелал Папа Франциск и добавил на немецком языке:

— Ich bete für Sie, beten Sie für mich: Diese Arbeit ist nicht einfach! Vielen Dank.

(«Я молюсь о вас, а вы помолитесь обо мне: это нелёгкий труд! Большое вам спасибо».)