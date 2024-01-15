Папа: спорт разрушает барьеры, учит инклюзивности и братству (+ ФОТО)

13 января Папа Франциск принял на частной аудиенции делегатов официальной мультиспортивной ассоциации Athletica Vaticana, созданной пять лет назад. Передает русская служба Vatican News.

В своей речи Святейший Отец отметил, что эта встреча проходит в первые дни 2024 – олимпийского и паралимпийского – года:

«Размышляя о ценности олимпийского перемирия, я надеюсь, что в этот особенно мрачный исторический момент спорт сможет навести мосты, разрушить барьеры, способствовать мирным отношениям».

По словам Епископа Рима, Athletica Vaticana продвигает братство, инклюзивность и солидарность, даёт христианское свидетельство в спортивных реалиях. Спорт, подчеркнул Святейший Отец, способен объединять людей независимо от их физических, экономических или социальных возможностей; он учит побеждать со смирением и проигрывать с достоинством; благодаря его ценностям можно построить более справедливое и братское общество. Каждый спортсмен, совершенствуя дисциплину и самоотдачу, свидетельствует о том, что с верой и настойчивостью можно достичь непревзойдённых целей, и это послание надежды и мужества крайне важно, особенно для молодёжи.

Участников Athletica Vaticana, отметил Папа Франциск, объединяет не только служение Святейшему Престолу, но и «молитва и служение нуждающимся»; любовь к спорту является возможностью для благовестия. Отсюда проистекает один из центральных аспектов миссии ватиканской спортивной ассоциации: конкретная близость к самым уязвимым, «к молодым людям с физическими недостатками и умственными отклонениями, к заключённым, мигрантам, к беднейшим семьям».

В конце встречи Папа Франциск призвал членов Athletica Vaticana рассматривать спорт как жизненный путь, привносящий в общество ценности христианской жизни: верность, жертвенность, командный дух, преданность, инклюзивность, аскетизм, настойчивость в достижении цели. При этом ватиканские атлеты не должны забывать о любительском аспекте, «который подобен нектару, дающему жизнь спортивной деятельности».