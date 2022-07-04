Папа — участникам Средиземноморских игр: спорт может стать мостом между религиями и культурами

Спорт — это инструмент братства, который не может остановить войны, но может показать альтернативу для человечества в виде добросовестного и внимательного уважения к иным религиозным и культурным традициям.

Папа Франциск направил приветствие участникам 19-х Средиземноморских игр, которые проходят в портовом городе Оран в Алжире. В соревнованиях принимают участие более 3300 спортсменов из 26 стран региона, в том числе сборная по легкой атлетике Athletica Vaticana. Послание Папы было прочитано во время Святой Мессы в местном католическом соборе, сообщает Vatican News.

Папа напомнил, что спорт может служить мостом между различными религиями и культурами, что более чем когда-либо необходимо в наши дни, в контексте войн и насилия, в которых наш мир живет сегодня. Святейший Отец также пожелал, чтобы Средиземное море оставалось перекрестком культур для народов.

Понтифик выразил боль в связи с тем, что Средиземное море стало кладбищем для многих людей, которые пытаются пересечь его в поисках лучшего будущего. Он призвал спортсменов и жителей Орана не оставаться равнодушными к этой трагедии.

Епископ Рима отметил, что спорт может быть «эффективным инструментом» братства. «Дорогие друзья, живите спортом как опытом единства и братства», — написал Святейший Отец, пожелав адресатам послания вместе совершать великий забег жизни под материнским взором Пречистой Девы Марии.