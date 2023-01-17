Папа созвал экуменический молебен

15 января, приветствуя паломников, собравшихся на площади Святого Петра, Папа Франциск напомнил о традиционной Неделе молитв о христианском единстве (с 18 по 25 января) и связал экуменический путь с путём «синодального обращения Церкви». Передает русская служба Vatican News.

В этом году тема Недели молитв о единстве христиан взята из Книги пророка Исайи: «Научитесь делать добро, ищите правды» (1,17). В связи с этим Епископ Рима призвал верующих:

«Возблагодарим Господа, Который верно и терпеливо ведёт Свой народ к полному единству, и попросим Святого Духа просветить и поддержать нас Своими дарами».

«Путь к христианскому единству и путь синодального обращения Церкви связаны между собой, – подчеркнул Папа Франциск. – Поэтому, пользуясь случаем, я объявляю, что в субботу 30 сентября на площади Святого Петра состоится экуменическое молитвенное бдение, на котором мы вверим Богу работы 16-й очередной Генеральной ассамблеи Синода епископов. Для молодых участников богослужения будет организована специальная программа в течение всего уик-энда, подготовленная общиной Тэзе. Я приглашаю братьев и сестёр всех христианских деноминаций принять участие в этом собрании народа Божия», – сказал Папа.