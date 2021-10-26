Папа совершит Св. Мессу на французском военном кладбище

Папа совершит Св. Мессу на французском военном кладбище

Октябрь 26, 2021

Префектура Папского дома опубликовала календарь основных богослужений Святейшего Отца, запланированных на ноябрь 2021 года.

Во вторник 2 ноября, в день Поминовения всех усопших верных, в 11 часов утра Папа Франциск совершит Святую Мессу на территории французского военного кладбища, расположенного в Риме на улице Камиллучча в парке Монте Марио. Четыре года назад, 2 ноября 2017 года, Епископ Рима предстоятельствовал на Святой Мессе на американском кладбище в городе Неттуно, а в 2020 году – в часовне Тевтонского кладбища в Ватикане, после чего почтил память усопших Римских Пап в Ватиканских гротах.

4 ноября 2021 года в 11 часов утра при Алтаре кафедры в базилике Святого Петра Епископ Рима возглавит заупокойную Мессу по кардиналам и епископам, скончавшимся в течение последнего года.

На следующий день, в пятницу 5 ноября, Папа Франциск отправится в Католический университет Святейшего Сердца в Риме и в 10 часов 30 минут совершит Святую Мессу по случаю 60-летия со дня основания факультета медицины и хирургии (см. подробнее об этом визите).

14 ноября в 10 часов утра Епископ Рима возглавит Святую Мессу в Ватиканской базилике по случаю V Всемирного дня бедных на тему «Бедные всегда с вами» (Мк 14,7). Этот Всемирный день был учреждён Папой Франциском 20 ноября 2016 года апостольским посланием Misericordia et Misera, чтобы напомнить христианской общине и всему миру о долге помощи бедным и нуждающимся.


Источник: Vatican News

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