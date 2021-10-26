Папа совершит Св. Мессу на французском военном кладбище

Префектура Папского дома опубликовала календарь основных богослужений Святейшего Отца, запланированных на ноябрь 2021 года.

Во вторник 2 ноября, в день Поминовения всех усопших верных, в 11 часов утра Папа Франциск совершит Святую Мессу на территории французского военного кладбища, расположенного в Риме на улице Камиллучча в парке Монте Марио. Четыре года назад, 2 ноября 2017 года, Епископ Рима предстоятельствовал на Святой Мессе на американском кладбище в городе Неттуно, а в 2020 году – в часовне Тевтонского кладбища в Ватикане, после чего почтил память усопших Римских Пап в Ватиканских гротах.

4 ноября 2021 года в 11 часов утра при Алтаре кафедры в базилике Святого Петра Епископ Рима возглавит заупокойную Мессу по кардиналам и епископам, скончавшимся в течение последнего года.

На следующий день, в пятницу 5 ноября, Папа Франциск отправится в Католический университет Святейшего Сердца в Риме и в 10 часов 30 минут совершит Святую Мессу по случаю 60-летия со дня основания факультета медицины и хирургии (см. подробнее об этом визите).

14 ноября в 10 часов утра Епископ Рима возглавит Святую Мессу в Ватиканской базилике по случаю V Всемирного дня бедных на тему «Бедные всегда с вами» (Мк 14,7). Этот Всемирный день был учреждён Папой Франциском 20 ноября 2016 года апостольским посланием Misericordia et Misera, чтобы напомнить христианской общине и всему миру о долге помощи бедным и нуждающимся.



Источник: Vatican News