Папа совершит Мессу для преподавателей-католиков и их студентов

5 ноября 2021 года Папа Франциск возглавит Св. Мессу в римском особняке Католического университета Святого Сердца (Università Cattolica del Sacro Cuore, UCSC) в честь 60-летия его факультета медицины и хирургии.

Объявление размещено на сайте университета со ссылкой на префектуру Папского дома. Ректор уже выразил благодарность от имени преподавателей, сотрудников, пастырских помощников и студентов Святейшему Отцу «за дар присутствовать на столь важной для университетской общественности годовщине».

Открытие факультета, состоявшееся 5 ноября 1961 года в присутствии Папы Иоанна XXIII, стало завершением проекта священника-францисканца Агостино Джемелли по созданию учебного заведения, в котором человек находился бы в центре всей исследовательской и подготовительной деятельности, пишет Vatican News.

Католический университет Святого Сердца в этом году отмечает свое 100-летие. Это крупнейший частный университет Европы и один из самых больших и известных католических университетов мира. Он был основан в Милане в 1921 году, и вместе с группой итальянских священников и профессоров его открывал кардинал Акилле Ратти, архиепископ Милана, который позднее стал Папой под именем Пий XI.

Университет даёт образование в различных областях гуманитарных и естественных наук. Сегодня почти 40 000 человек обучаются на 12 факультетах в Милане, Брешии, Пьяченце-Кремоне, Риме и Кампобассо. В состав университета входят 9 медицинских центров, в том числе известная римская клиника «Джемелли», носящая имя своего основателя.