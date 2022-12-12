Папа соболезнует главе УГКЦ в связи со смертью отца

Папа Франциск выразил соболезнования Верховному архиепископу Киевскому и Галичскому Святославу Шевчуку в связи со смертью его 79-летнего отца Юрия. Передает русская служба Vatican News.

В послании на имя главы Украинской Греко-католической Церкви Святейший Отец пишет, что он с глубокой скорбью воспринял это трагическое известие:

«В это время человеческих страданий я хотел бы выразить своё сочувствие и искренние соболезнования, заверяя Вас, что моё сердце с Вами и со всеми, кто оплакивает смерть дорогого господина Юрия».

Епископ Рима вверяет милосердию Божьему душу отца Блаженнейшего Святослава, возносит молитвы, дабы Господь даровал новопреставленному благодать вечного упокоения, и преподаёт украинскому иерарху и его родственникам апостольское благословение.