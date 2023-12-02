Папа скорбит о смерти восьмимесячной Инди Грегори
Папа Франциск выразил духовную близость родителям Инди Грегори, восьмимесячной британской девочки, страдавшей редким митохондриальным заболеванием, которая умерла в прошлом месяце после долгой судебной тяжбы, сообщает Vatican News.
С прискорбием узнав о смерти маленькой Инди Грегори, Святейший Отец выразил соболезнования её родителям Дину и Клэр и «всем, кто скорбит о потере этого драгоценного Божьего чада». В послании за подписью госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина говорится: «Предавая Инди в нежные и любящие руки нашего Небесного Отца, Его Святейшество присоединяется к участникам похорон и благодарит Всемогущего Бога за дар её недолгой жизни». Святейший Отец возносит молитвы, дабы Господь Иисус, сказавший Своим ученикам: «Пустите детей <…> ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное (Мф 19,14)», даровал всем глубокое утешение, силу и мир.
В ноябре – идя навстречу пожеланиям семье Грегори – правительство Италии предоставило их дочери итальянское гражданство, чтобы Инди можно было перевезти в Рим: ватиканская больница Bambino Gesù была готова принять девочку и попробовать новаторские методы лечения. 13 ноября Инди скончалась после отключения от аппарата жизнеобеспечения в больнице Ноттингема. Её родители Дин Грегори и Клэр Станифорт в течение нескольких месяцев безуспешно боролись за отмену нескольких судебных решений по поводу дальнейшего лечения их дочери, которое, по мнению врачей, лишь продлевало её страдания.
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