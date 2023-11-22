К чему приводит «право на эвтаназию»
У новорожденной девочки Инди Грегори обнаружили тяжёлую неизлечимую болезнь. Сразу после рождения девочку пришлось поддерживать искусственно при жизни. И хотя пациенты с такой болезнью могут иногда и до 20 лет жить, врачи, а потом и суд постановили, что аппараты надо отключить. Больница, где девочка лежала, утверждала, что лечить её невозможно, и что искусственное поддерживание жизни причиняет ей только боль. То есть государство постановило, что родители мучают умирающую девочку, если хотят чтобы она жила, и поэтому посчитало, что надо девочку уберечь от её родителей. Что это в интересах самой больной — чтобы её жизнь более не поддерживали.
Папская больница в Ватикане предоставила Инди не только место у себя, но и альтернативное лечение. Италия выдала ей срочно итальянское гражданство, чтобы вырвать ребёнка из когтей британского суда. Но власти Великобритании запретили её вывезти в Рим, велели отключить аппараты. И даже не разрешили ей умереть среди своей семьи, но перевели в государственный хоспис, где она и умерла в прошлый понедельник, 13 ноября.
Заявление врачей в папской больнице, что девочку можно лечить, английские медики и Верховный суд, видимо, просто проигнорировали. («Мы лучше знаем!»)
Как я вижу, это решение суда и всех апелляционных судов (даже европейского в Страсбурге) основано на новой идеологии эвтаназии: человеку не должно быть больно. Достаточно человеку заявить, что он сильно физически (а зачастую и психически) страдает, как государства предоставляют ему право на «красивую смерть». Если человеку больно, то такая жизнь не в его интересах, и ему лучше умереть. А если родители с этим не согласны, то государство видит в них угрозу для ребёнка. Раньше государство вырывало ребёнка из родительской опеки, если родители НЕ ЛЕЧИЛИ своих детей, а теперь может, как мы видим в этом случае, и наоборот — запрещает родителям лечить ребёнка.
Для тех, кто всё ещё считает, что человек вправе распоряжаться своей жизнью и смертью, что эвтаназия только его личное дело — пусть вздрогнут от этих ужасных случаев (а их уже много), когда другие решают, что твоя жизнь не достойна продолжения.
Священник Александр Деппершмидт
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