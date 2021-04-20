Папа скорбит о смерти лесотского кардинала Хораи

Папа Франциск выразил глубокие соболезнования в связи со смертью лесотского кардинала Себастьяна Кото Хораи. Епископ на покое епархии Мохале-Хоук скончался 17 апреля в возрасте 91 года.

Себастьян Кото Хораи – первый уроженец Лесото, ставший кардиналом Римско-Католической Церкви. В телеграмме на имя поместного епископа Святейший Отец выражает сердечные соболезнования духовенству, монашествующим и мирянам епархии Мохале-Хоук. Папа Франциск с благодарностью вспоминает богопосвящённую жизнь африканского кардинала в Конгрегации миссионеров-облатов Непорочной Девы Марии, его многолетнее усердие в деле продвижения призваний к священству и в образовательной миссии Церкви в Лесото.

Епископ Рима возносит заупокойные молитвы, дабы Небесный Отец даровал африканскому иерарху обильную награду за его неустанные труды и принял его в радость Своего вечного Царства. Всем, кто оплакивает смерть новопреставленного кардинала в христианской надежде на воскресение, Папа Франциск преподаёт апостольское благословение «как залог утешения и мира в Спасителе нашем Иисусе Христе».

Со смертью Себастьяна Кото Хораи Коллегия кардиналов насчитывает 224 иерарха, из которых 126 избирателей и 98 без права голоса. Поскольку новопреставленный иерарх был единственным кардиналом из Королевства Лесото, эта страна больше не представлена в Коллегии кардиналов, в которую теперь входят иерархи из 88 стран, в том числе 49 кардиналов-монашествующих.



Источник: Vatican News