Папа скорбит о смерти кардинала Сима

29 мая после тяжёлой болезни скончался 69-летний брунейский кардинал Корнелиус Сим.

В телеграмме соболезнований Папа Франциск выражает глубокие соболезнования духовенству и мирянам апостольского викариата Государства Бруней-Даруссалам. Епископ Рима с благодарностью вспоминает «верное свидетельство Евангелия и великодушное служение кардинала Сима Католической Церкви в Брунее и Святейшему Престолу». Папа Франциск духовно присоединяется к заупокойным молитвам верующих о новопреставленном кардинале и преподаёт – в знак утешения и мира в воскресшем Иисусе, первенце из мёртвых, – апостольское благословение всем, кто с твёрдой надеждой на воскресение разделяет скорбь в связи с кончиной этого ревностного пастыря.

Брунейский иерарх родился 16 сентября 1951 года. Его призванию к священству предшествовало высшее инженерное образование в Шотландии, а затем богословское во Францисканском университете Сьюбенвилля (Огайо, США): Корнелиус Сим был рукоположён в возрасте 38 лет, став первым в истории брунейским священником. В 1995 году решением Папы Иоанна Павла II прелат был назначен генеральным викарием Брунея, а через два года – апостольским префектом Брунея. 21 января 2005 года монсеньор Сим принял епископскую хиротонию, а 28 ноября 2020 года Папа Франциск возвёл его в сан кардинала. Из-за пандемии иерарх не смог приехать в Рим и принять участие в консистории; биретту, перстень и Папскую буллу с титулом ему вручил позже апостольский делегат в Брунее.

Большинство жителей азиатской страны – мусульмане; местный викариат насчитывает около 20 тысяч католиков из трёх приходов, их обслуживают четверо священников.

Со смертью Корнелиуса Сима Коллегия кардиналов насчитывает 222 иерарха, из которых 125 избирателей и 97 без права голоса. Поскольку новопреставленный иерарх был единственным кардиналом из Государства Бруней-Даруссалам, эта страна больше не представлена в Коллегии кардиналов, в которую теперь входят иерархи из 87 стран.



Источник: Vatican News