Папа скорбит о смерти кардинала Эудженио Даль Корсо

Папа Франциск направил телеграмму соболезнований епископу Вероны монсеньору Доменико Помпили в связи с кончиной 85-летнего кардинала Эудженио Даль Корсо. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец пишет, что смерть иерарха, «духовного сына св. Иоанна Калабриа», глубоко затронула его сердце: Епископ Рима с благодарностью вспоминает этого «верного монашествующего в Италии и ревностного миссионера в Аргентине и Анголе, где он возглавлял епархии Сауримо, а затем Бенгуэлы».

«Он служил Господу и Церкви, посвящая себя в особенности самым слабым и уязвимым людям, которым он свидетельствовал о любви Христа, – подчёркивает Папа Франциск. – Я возношу заупокойные молитвы об этом добром слуге, дабы в сопровождении Пресвятой Девы Марии он был принят на вечной небесной трапезе».

В конце телеграммы Епископ Рима преподаёт утешительное апостольское благословение Конгрегации бедных слуг Божественного провидения, епархии Вероны, родственникам новопреставленного кардинала и всем, кто скорбит о его земном уходе.