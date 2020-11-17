Папа скорбит о смерти эквадорского кардинала Чирибоги

Папа Франциск выразил глубокие соболезнования в связи со смертью эквадорского кардинала Рауля Эдуардо Велы Чирибоги. Архиепископ Кито на покое скончался 15 ноября в возрасте 85 лет; похороны иерарха состоятся в кафедральном соборе Кито во вторник 17 ноября.

В телеграмме соболезнований Епископ Рима с благодарностью вспоминает эквадорского кардинала, который долгие годы самоотверженно служил Богу и Церкви. Святейший Отец возносит заупокойные молитвы, дабы Господь Иисус даровал новопреставленному иерарху венец небесной славы, и преподаёт ˗ в знак христианской надежды на воскресшего Господа ˗ апостольское благословение всем, кто разделяет скорбь в связи с кончиной этого ревностного пастыря.

Рауль Чирибога родился в Риобамбе в многодетной семье 1 января 1934 года, учился в духовной семинарии Кито, а затем углубил богословское и литургическое образование за пределами Эквадора, в частности, в Боготе, Мадриде и Буэнос-Айресе. Был рукоположён в священники в Риобамбе 28 июля 1957 года, возглавлял местное отделение «Каритас», занимался пастырским служением коренных народам и воспитанием молодёжи. Прелат был хиротонисан в епископы 21 мая 1972 года, руководил епархией Асогеса, был членом Латиноамериканского епископского совета (CELAM), а также военным ординарием Эквадора. С 2003 по 2010 год иерарх занимал пост архиепископа Кито, уделяя особое внимание катехизации молодёжи и подготовке священников. 20 ноября 2010 года Папа Бенедикт XVI возвёл его в сан кардинала. В 2013 году иерарх участвовал в конклаве, избравшем Папу Франциска.

Со смертью Рауля Эдуардо Велы Чирибоги Коллегия кардиналов насчитывает 217 иерархов, из которых 119 избирателей и 98 без права голоса. Поскольку новопреставленный иерарх был единственным кардиналом эквадорского происхождения, эта страна больше не представлена в Коллегии кардиналов, в которую теперь входят иерархи из 87 стран.



Источник: Vatican News