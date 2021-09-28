Папа скорбит о почившем кардинале Фалькау

Папа Франциск выразил глубокую скорбь в связи со смертью бразильского кардинала Жозе Фрейре Фалькау, который скончался в возрасте 95 лет от последствий коронавируса.

В телеграмме соболезнований на имя архиепископа Бразилиа монсеньора Паулу Кошты Святейший Отец выражает молитвенную близость поместной архиепархии, родственникам новопреставленного иерарха и всем скорбящим о его кончине. Со словами глубокой благодарности Папа Франциск вверяет кардинала «милосердию Божьему, вспоминая его ценное сотрудничество в различных органах Святейшего Престола и личные встречи с этим пастырем, ревностно увлечённым делом благовестия».

Отличительной чертой бразильского кардинала, пишет Папа, было его стремление «использовать Господни дары на благо Народа Божьего и собратьев-епископов, особенно в те годы, когда он был президентом епископской конференции». Одним из главных даров кардинала было его руководство Народом Божьим в евангельском паломничестве, подчёркивает Папа Франциск.

В конце телеграммы Епископ Рима благодарит Небесного Отца за епископское служение кардинала Фалькау, вверяет материнской защите Пресвятой Девы Марии его близких, сотрудников и всех верующих архиепархии, а также преподаёт апостольское благословение участникам заупокойных богослужений.



Источник: Vatican News