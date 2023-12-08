Папа – сиро-малабарским верующим: не превращайтесь в секту

В видеообращении к верующим сиро-малабарской архиепархии Эрнакулама и Ангамалы Папа Франциск призвал положить конец литургическому спору, угрожающему единству Церкви. Передает русская служба Vatican News.

Индийская архиепархия стала центром продолжительного конфликта, связанного с практикой совершения Божественной литургии, которая была одобрена поместным Священным синодом. Хотя это решение позитивно восприняли остальные сиро-малабарские епархии, основная часть архиепархии отказалась подчиниться, что привело к конфликтам, а иногда даже к насилию, отмечает Папа.

Оппозицией движут иные, мирские причины, не имеющие ничего общего с литургией, подчёркивает Святейший Отец и заверяет верующих, что он лично изучил все вопросы, а в прошлом неоднократно писал им. Но поскольку не все читали его послания, теперь Папа обращается к верующим «несколько необычным способом, дабы ни у кого не осталось сомнений в его точке зрения».

«Во имя Господа, ради духовного блага вашей Церкви, нашей Церкви, я прошу вас исцелить этот разрыв. Это ваша Церковь, это наша Церковь. Восстановите общение, пребудьте в Католической Церкви!».

В частности, Папа призывает священников вспомнить о своём рукоположении и данных обещаниях, не отделяться от Церкви, но идти вместе с Синодом и церковными властями, начиная выполнять литургические постановления к Рождеству 2023 года.

«Я прошу вас быть осторожными, – предостерегает Святейший Отец. – Будьте осторожны, чтобы дьявол не превратил вас в секту. Вы – Церковь, не становитесь сектой!».

Епископ Рима просит верующих не заставлять компетентную церковную власть признать, что они покинули Церковь и перестали быть в общении с пастырями и преемником апостола Петра. Если же это произойдёт, «с великой скорбью будут применены санкции».

«Я не хочу, чтобы это случилось», – говорит Папа и призывает: «Пожалуйста, перестаньте ранить Тело Христово, не отделяйте себя от него! Если же вам нанесли обиду, великодушно простите. Пусть Евхаристия станет образцом вашего единства. Не разрушайте Тело Христово, которое есть Церковь, дабы не есть и не пить осуждение себе».