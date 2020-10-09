Папа: самореализация для женщины заключается в принятии и возвещении

Папа Франциск обратился с приветственным посланием к участницам семинара, организованного Женским советом при Папском совете по культуре. Тема семинара – «Женщины читают Папу Франциска: чтение, размышление и музыка». Подробности из Града Ватикан передает Ольга Сакун (Vatican News).

Святейший Отец снова выражает свою радость по поводу создания Женского совета: этот постоянный консультативный орган вошел в состав Папского совета три года назад и в него вошли преподаватели вузов, предприниматели, политики, деятели искусства,журналисты, в том числе женщины иных вероисповеданий.

В своем послании Папа отмечает, что организованный в Ватикане семинар делает очевидным новизну, привнесенную созданием Женского совета в Римскую Курию: «Впервые одно из ее ведомств вовлекает группу женщин как участниц развиваемых им проектов и культурных направлений, и не только для того, чтобы заниматься женскими вопросами».

Прошедший семинар вдохновлялся личностью великой женщины, провозглашенной Учителем Церкви в 2012 году, — святой Хильдегардой Бингенской. «Она разрушила схемы своей эпохи, — пишет Папа, — которые препятствовали женщинам получать образование и заходить в библиотеку; будучи аббатисой, она добилась этого также для своих сестер». Следуя примеру святой Хильдегарды, участницы встречи в Ватикане «открыли диалог между интеллектом и духовностью, между единством и разнообразием, между музыкой и литургией, преследуя одну существенную цель – универсальную дружбу и доверие».

В истории спасения именно женщина принимает Слово; именно женщины хранили во мраке ночи живое пламя веры, ожидая и возвещая Воскресение, пишет Папа Франциск.

«Радостная, глубокая самореализация для женщины сосредоточена на этих двух вещах: принятие и возвещение. Женщины – главные действующие лица Церкви, исходящей из самой себя, посредством внимания и заботы, проявляемых к нуждам других людей, и выдающейся способности поддерживать процессы поиска справедливости в атмосфере “домашнего уюта”», — подчеркивает в своем послании Святейший Отец.