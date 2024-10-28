Папа – Римской епархии: дерзайте быть милосердными (+ ФОТО)

Вечером 25 октября Папа Франциск принял участие во встрече, которая завершила цикл мероприятий, организованных Римской епархией по случаю 50-летия конференции об ответственности христиан перед нуждой в милосердии и справедливости в городе Риме. Передает русская служба Vatican News.



В базилике Святого Иоанна на Латеранском холме Святейший Отец встретился с римским духовенством, градоначальниками, представителями власти и журналистами. В ходе мероприятия прозвучали два свидетельства: молодой студентки, заботящейся о маргинализированной молодёжи в Риме, и пятидесятилетнего адвоката, помогающего бедным в самых неблагополучных районах столицы. По их мнению, всегда есть возможность что-то изменить в лучшую сторону, однако Рим рискует превратиться в «гетто для бедных» и «диснейленд для богачей и туристов».

Ведущий встречи журналист Марио Дамилано подчеркнул необходимость сотрудничества между учреждениями и ассоциациями, чтобы сделать Рим более справедливым, гармоничным и человечным городом, способным бороться с бедностью и проблемами окружающей среды.

В своём выступлении Папа Франциск напомнил о римской встрече 1974 года, которая вошла в историю как «конференция о бедах Рима» и направила церковное и социальное движение итальянской столицы: поместная Церковь прислушалась к многочисленным страданиям неимущих и побудила своих членов задуматься об ответственности христиан. К сожалению, и сегодня жители города страдают от неравенства и нищеты. Бездомная и безработная молодёжь, больные, старики, не имеющие доступа к медицинскому обслуживанию, подростки, погрязшие в наркотиках и других современных пороках, – все они бросают вызов христианам.

Епископ Рима задался вопросом: «В израненной истории этих людей видим ли мы лик страдающего Христа?» «Прошу вас, не считайте бедняка цифрой, проблемой или, что еще хуже, отверженным! Он наш брат, плоть от плоти нашей». Послание Папы Франциска концентрировалось в трёх посылах: благовествовать нищим, чинить социальный разрыв, сеять семена надежды. Проблема бедности должна всегда взывать к Церкви, становясь обязательством и ответственностью каждого, призвал Папа: «Пожалуйста, давайте не будем говорить, что христиане, помогающие бедным, – коммунисты!» Стиль Церкви должен ставить во главу угла тех, кто «нуждается в пище и надежде, страждет о справедливости, жаждет будущего, нуждается в подлинных узах». Христианин, не проявляющий близости, сострадания и нежности, не является христианином, подчеркнул Папа, напомнив, что именно эти черты присущи «Божьему стилю».

«Иисус не предлагает волшебного решения проблемы нищеты, Он просит нести бедным Благую весть. Прежде всего – сказать им, что они любимы Господом, что в глазах Бога они драгоценны, что их достоинство священно. Мы, христиане, так часто заявляем об этом на словах, но не делаем убедительных жестов».

В качестве примера Папа привёл выбрасывание еды из ресторанов рядом с Ватиканом и людей, которые вечерами идут её собирать: «Как можно смириться с этим?» Город, который со стороны наблюдает за этими противоречиями, раздираем на части. Христиане призваны быть «ткачами новой сети социальной солидарности в городе, чтобы сообща устранять его расколы», ставя в центр человеческую личность. Папа призвал христиан следовать новыми путями, чтобы победить «вирус безразличия», продвигая социальную доктрину Церкви, беря на себя конкретные обязательства. Хотя разнообразие проблем может вызвать чувство беспомощности, христиане уверены, что Господь может сделать невозможное с человеческой точки зрения.

В заключение Франциск затронул тему надежды, которая обозначит грядущий Юбилей:

«Сегодня мы должны созидать надежду через усердие, ответственность и солидарность: дерзайте! Все, кто занимается благотворительностью, не бойтесь мечтать о больших делах, даже если они начинаются с малого».