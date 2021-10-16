Папа Римский встретится с бедными в Ассизи

Папский совет по содействию новой евангелизации сообщил о том, что 12 ноября Папа Франциск совершит частный визит в Ассизи и в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели встретится с группой из 500 бедных, прибывших из разных стран Европы.

Эта молитвенная встреча состоится в рамках подготовки к V Всемирному дню бедных, который пройдёт 14 ноября на тему «Бедные всегда с вами», – знаковых слов Иисуса из Евангелия от святого Марка.

Всемирный день бедных был учреждён Папой Франциском 20 ноября 2016 года апостольским посланием Misericordia et Misera, чтобы напомнить христианской общине и всему миру о долге помощи бедным и нуждающимся, чье человеческое достоинство попирается.

Это будет пятая поездка Святейшего Отца в колыбель францисканского ордена. Первый пастырский визит в Ассизи Папа Франциск совершил 4 октября 2013 года; затем, 4 августа 2016 года, он посетил святилище по случаю восьмисотлетия Ассизского помилования. 20 сентября того же года – вместе с религиозными лидерами – он принимал участие в заключительной встрече Всемирного дня молитвы о мире и, наконец, 3 октября 2020 года подписал в Нижней базилике Святого Франциска энциклику Fratelli tutti.



Источник: Vatican News