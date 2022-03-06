Папа Римский во время Ангелуса: Украина истекает кровью и слезами

6 марта, после чтения богородичной молитвы «Ангел Господень», Папа Франциск настоятельно призвал прекратить безумие войны в истекающей кровью Украине и открыть гуманитарные коридоры. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к верующим и людям доброй воли всего мира, Святейший Отец сказал:

«Дорогие братья и сестры!

В Украине текут реки крови и слёз… Постоянно растет число жертв, равно как и беженцев, особенно матерей и детей. Потребность в гуманитарной помощи в этой измученной стране резко возрастает с каждым часом. Я обращаюсь с настоятельным призывом открыть реальные гуманитарные коридоры, гарантировать и облегчить доступ помощи в осаждённые районы, чтобы оказать жизненно важную помощь нашим братьям и сёстрам.

Я благодарен всем, кто принимает беженцев. Прежде всего, я призываю к прекращению боевых нападений, к приоритету переговоров и здравого смысла. Необходимо вернуться к уважению международного права! Я также благодарен журналистам, которые обеспечивают информацию, рискуя собственной жизнью: спасибо вам, братья и сестры, за это служение! Ваше служение позволяет нам быть ближе к трагедии этого населения и оценить жестокость войны. Спасибо вам, братья и сестры! Помолимся вместе об Украине: перед нами (на площади) её флаги. Давайте вместе, как братья, помолимся Пресвятой Деве Марии, Царице Украины: “Ave Maria…”