Папа Римский призвал сотрудников Ватикана сеять мир (+ ФОТО)

Папа Франциск провел традиционную предрождественскую аудиенцию с сотрудниками Святейшего Престола и Губернаторства Града Ватикан и их семьями. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к ватиканским работникам, Святейший Отец призвал их прежде всего не забывать благодарить Господа, в особенности за то, что в этом году удалось преодолеть критическую фазу пандемии. Папа отметил, что нередко мы принимаем улучшение ситуации как должное, «теряем память и продолжаем жить, как будто ничего и не было» и не благодарим Господа: «Это не по-христиански и даже не по-человечески», — подчеркнул Папа. Он констатировал, что пандемия оставила глубокий след в жизни семей, и поэтому обратился к своим сотрудникам с пожеланием душевного покоя.

«Покой не означает, что все идет хорошо и нет проблем и трудностей», — пояснил Папа, приведя пример Святого Семейства: несомненно, по прибытии в Вифлеем его ситуация не была такой уж спокойной: Мария чувствовала боль, Иосиф не знал, куда идти и где остановиться. Однако у них была «глубокая умиротворенность, исходящая от Бога, ведь они осознавали, что пребывают в Его воле, ищут ее вместе в молитве и взаимной любви». Того же Папа пожелал семьям: «Иметь веру в Бога, чтобы семьи в простоте доверялись Его помощи, молились и благодарили Его».

Второе пожелание Папы сотрудникам Ватикана — быть свидетелями и ремесленниками мира. Это особенно важно вовсе не потому, что Ватикан, такое маленькое государство, играет какую-то специфическую роль, но «потому, что нашим Главой и Наставником является Господь Иисус, Который зовет нас соединить наш смиренный повседневный труд с Его делом примирения и мира». Это должно происходить начиная со среды, в которой мы живем и работаем, с отношений с коллегами, с преодоления внутренних конфликтов и непонимания; проявляться в отношениях с родными, с друзьями, с прихожанами своей церкви: «Именно там мы можем конкретным образом стать свидетелями и ремесленниками мира».

Чтобы сеять мир, нужно в первую очередь прекратить злословить за спиной у других, для этого необходима честность и порядочность, пояснил Папа и завершил встречу с сотрудниками Ватикана словами признательности:

«Благодарю вас за то, что вы здесь делаете, за ваш труд и также за ваше терпение, потому что я знаю — иногда бывают ситуации, в которых испытывается ваше терпение: спасибо вам за это».