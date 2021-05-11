Папа Римский призвал к миру в Восточном Иерусалиме, Колумбии и Афганистане

После чтения молитвы «Царица Небесная» в воскресенье 9 мая Святейший Отец напомнил о драматических событиях последних дней, имевших место в Иерусалиме, и выразил обеспокоенность напряженностью и ожесточенными столкновениями в Колумбии, которые привели к гибели людей и многочисленным ранениям.

В воскресенье в Иерусалиме усилена безопасность в преддверии праздника Дня Иерусалима. В этот день израильтяне отмечают переход под контроль Израиля восточной части города со священными местами для обоих народов в результате Шестидневной войны. Главное событие этого праздника — Марш флага, которое привлекает десятки тысяч евреев со всей страны, поэтому безопасность в городе была усилена.

В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей. В пятницу в результате столкновений палестинцев с израильской полицией в Восточном Иерусалиме пострадали более 200 человек: беспорядки имели место в районе Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах.

«Я с особой тревогой слежу за событиями, происходящими в Иерусалиме. Молюсь о том, чтобы это было место для встреч, молитв и мира, а не жестоких столкновений. Я призываю всех искать согласованные решения, чтобы сохранить мультирелигиозную и мультикультурную самобытность Святого города и чтобы в нем царило братство. Насилие порождает только насилие. Хватит этих столкновений», — воззвал Папа Франциск.

Далее Папа призвал помолиться о жертвах террористического акта, произошедшего 8 мая в Кабуле, «бесчеловечного акта, от которого пострадали выходившие из школы девочки. Помолимся о каждой из них и об их семьях. Бог да ниспошлет мир Афганистану», — сказал Святейший Отец.

Затем Папа обратился к присутствовавшим на площади Святого Петра колумбийцам, упомянув об ожесточенных столкновениях в Колумбии, вызвавших гибель людей. «Помолимся о вашей родине», — сказал Епископ Рима.

Также после молитвы Regina Coeli Папа напомнил, что 9 мая в Агридженто был беатифицирован Розарио Анджело Ливатино, мученик за справедливость и веру. В своем служении обществу как честный судья, который никогда не позволял себе быть коррумпированным, он стремился судить не во осуждение, а во спасение. «Свой труд он всегда вверял покровительству Бога. По этой причине он стал свидетелем Евангелия до самой своей героической смерти. Пусть его пример послужит ободрением для всех, особенно для судей, дабы они были верными защитниками справедливости и свободы», — сказал Папа.

Приветствуя римлян и паломников, Святейший Отец обратился со словами близости и поддержки к больным фибромиалгией, выразив надежду на то, что этой нередко игнорируемой болезни будет уделяться больше внимания.

Завершая встречу, Папа Франциск напомнил, что во многих странах во второе воскресенье мая отмечается День матери. Он приветствовал всех матерей в мире и призвал особо помянуть тех, кто уже отошел в вечность.



Источники: Vatican News, Интерфакс