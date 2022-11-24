Папа Римский пожелал всем в наступающем Адвенте открыть свои сердца Богу

«Я хочу, чтобы каждый из вас открыл свое сердце Богу», — сказал Папа Франциск в конце общей аудиенции в Ватикане.

Приветствуя паломников, собравшихся 23 ноября 2022 года на площади Святого Петра, Папа благословил присутствующих и напомнил, что в следующее воскресенье начнется Адвент – литургический период, предшествующий празднику Рождества Христова.

«Я прошу вас: откройте свое сердце Господу, чтобы приготовить путь Тому, Кто придет, чтобы наполнить каждую нашу человеческую немощь светом Своего присутствия», — обратился Святейший Отец к слушателям.

Также Епископ Рима обратился к игрокам, болельщикам и зрителям, участвующим в чемпионате мира по футболу в Катаре или следящим за ним. Пусть это спортивное мероприятие станет «поводом для встречи и согласия между странами» и способствует «братству и миру между народами», пожелал Папа Франциск.

Источник: Vatican News