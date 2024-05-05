Папа Римский поздравил с Пасхой восточных христиан

Святейший Отец сердечно поздравил верных Православных и Восточных Церквей, отмечающих Пасху 5 мая согласно юлианскому календарю.

«Воскресший Господь да наполнит все общины радостью и миром и да утешит тех, кто пребывает в испытаниях. Желаю им светлой Пасхи», – сказал Папа Франциск в воскресенье после чтения полуденной молитвы «Царица Небесная» и апостольского благословения паломников.

Епископ Рима призвал верующих продолжать молиться о мире на земле, в частности, в многострадальной Украине, Палестине и Израиле, «дабы там воцарился мир, а диалог укреплялся и приносил добрые плоды. Нет войне, да диалогу!»

Папа заверил в духовной близости жителей штата Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии, которые восстанавливаются после масштабного наводнения, и вознёс молитвы об упокоении погибших, о Божьем утешении для их родственников и вынужденных переселенцев.

Святейший Отец обратился к новобранцам Папской швейцарской гвардии, а также к их родным, прибывшим в Рим на церемонию принятия присяги. Папа выразил признательность гвардейцам за верную службу и попросил всех паломников на площади Святого Петра приветствовать их аплодисментами.



Источник: русская служба Vatican News

фото — monastery.ru