Папа Римский пока не поедет в Киев из-за переноса визита в Москву — ТАСС

Папа Римский Франциск пока не планирует отправляться в Киев, так как сначала хочет посетить Москву, где предлагают отложить поездку на следующий год. Об этом заявил ТАСС в среду 27 июля председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом.

«В данный момент он [Папа Римский] хочет поехать в Киев, но не поедет. Он надеется совизит (совместный визит в Киев и Москву — прим. ТАСС) сделать, чтобы сначала прилететь в Россию. Примерно в одно время, чтобы в России это не интерпретировали так, что он якобы предпочитает Киев», — сказал Севастьянов, который, по его словам, три недели назад встречался с Папой Франциском в Италии, а также «еженедельно» общается с ним по телефону.

Он также рассказал, что сообщал о желании Папы посетить Москву представителям российских властей, но получил ответ, что поездку лучше отложить. «Это желание наших властей, чтобы это было в 2023 году, а сам Папа Римский готов [приехать] в любой момент», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, в Москве заинтересованы в том, чтобы отложить визит, так как сейчас из-за событий на Украине поездка понтифика в Россию «может быть интерпретирована неоднозначно». При этом Севастьянов полагает, что возможный визит Папы Римского мог бы помочь в налаживании отношений РФ с Западом, «включая диалог даже о снятии санкций или о каких-то новых международных законах и положениях».

Ранее в Ватикане не исключали, что Франциск может отправиться на Украину в августе. Сам Папа Римский говорил, что рассчитывает посетить Москву и Киев после визита в Канаду (24-30 июля), а в минувшее воскресенье повторил, что надеется приехать на Украину.

Русская Православная Церковь пока не комментировала возможную поездку Папы Римского в Россию, в пресс-службе Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата ТАСС не ответили, поступал ли подобный запрос от Ватикана. В начале июля об отсутствии предметных контактов по визиту говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.