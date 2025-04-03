Папа Римский поблагодарил российских католиков, молившихся за него у больницы

Папа Римский Франциск поблагодарил российских католиков, отправившихся в марте в паломничество в Рим по случаю Юбилейного года, за молитву у больницы «Джемелли», в которой он проходил лечение. Об этом сообщается в письме, опубликованном на сайте Архиепархии Божией Матери в Москве.

«Приветствую архиепископа Павла Пецци, вспомогательного епископа, священников, монашествующих и всех вас, верных мирян, которые отправились в паломничество по случаю Юбилейного года. Я очень хотел бы встретиться с вами, но пока ещё нахожусь в больнице. Благодарю вас за то, что вы пришли помолиться именно здесь, у больницы «Джемелли», и за подаренный мне орнат. Молюсь о вашей католической общине и о пути веры и свидетельства каждого из вас», – говорится в письме, опубликованном 2 апреля.

Папа особенно отметил молитвы российских верующих о мире и призвал их «быть зодчими мира в повседневной жизни, всегда стремясь к встрече и диалогу».

«От всего сердца благословляю каждого из вас и ваших близких», – заключил он.

По случаю отмечаемого Католической Церковью Юбилейного года христианства прошло епархиальное паломничество в Рим. Его участниками стали представители разных приходов во главе с архиепископом Павлом Пецци. Российские паломники побывали у больницы имени Агостино Джемелли, где находился Папа, и прочитали молитву о его выздоровлении. В рамках паломничества изначально предполагалась аудиенция у Папы, но все мероприятия с его участием были отменены.

Папа Римский Франциск был госпитализирован 14 февраля с двусторонней пневмонией. Он перенес четыре респираторных приступа и был подключен к искусственной вентиляции легких. С третьей недели марта состояние Папы продолжает стабильно улучшаться, он возвращается к работе.



Источник: ТАСС