Папа Римский обратился с посланием к Патриарху Константинопольскому по случаю торжества Святого Апостола Андрея Первозванного

Папа Римский Франциск обратился с посланием к Патриарху Константинопольскому Варфоломею по случаю отмечаемого 30 ноября праздника Святого Апостола Андрея Первозванного – небесного покровителя Константинопольского Патриархата. Послание передал кардинал Курт Кох, председатель Папского Совета по содействию христианскому единству, возглавивший официальную делегацию Святого Престола, приехавшую на торжества в Фанар. Сложившаяся традиция обмена делегациями между Римом и Константинополем по случаю торжеств Апостолов Петра и Павла и Апостола Андрея, по словам Папы Франциска, является ярким свидетельством их стремления к полному церковному единству.

Понтифик напомнил об отмечаемом в этом году 40-летнем юбилее Смешанной международной комиссии по богословскому диалогу между Римско-Католической и Православной Церквами, учрежденной по инициативе Патриарха Димитриоса I и Папы Иоанна Павла II в ходе визита последнего в Фанар по случаю праздника Святого Апостола Андрея в ноябре 1979 г. За эти годы было сделано много значительных шагов вперед, — подчеркнул нынешний Преемник Святого Петра.

«Усилия по восстановлению полного единства между католиками и православными, безусловно, не ограничиваются исключительно теологическим диалогом, но реализуются также и через другие каналы церковной жизни. Наши отношения подпитываются прежде всего искренними жестами взаимного принятия и уважения. (…) Католическая и Православная Церкви уже отправились в этот многообещающий путь, о чем свидетельствуют наши совместные инициативы. Кроме того я убежден, что и на местах мы будем всё больше углублять повседневный диалог любви и общения в совместных духовных, пастырских, культурных и благотворительных проектах», – пишет в своем послании Папа Франциск, которое завершает следующими словами: «Объединившись в молитве через заступничество Апостола Андрея, я еще раз посылаю мои самые теплые пожелания Вам и всем присным, обмениваясь с вами святыми объятиями во Христе, Господе нашем».

По материалам Vatican News