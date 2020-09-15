Папа Римский находится под постоянным наблюдением врачей

Папа Римский Франциск находится под постоянным наблюдением врачей на предмет возможного заражения коронавирусом, сообщил агентству ANSA Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Недавно Святейший Отец встречался с филиппинским кардиналом Луисом Антонио Тагле, который после этого вернулся в Манилу и сдал положительный анализ на коронавирус, передаёт Интерфакс со ссылкой на итальянское информагентство.

По словам кардинала Паролина, в Ватикане не особо встревожены этим обстоятельством, но за здоровьем Папы постоянно следят.

Папа Франциск возобновил регулярные аудиенции, которые не проводились с марта из-за сложной эпидемиологической обстановки. Он беседует с посетителями Апостолького дворца без маски, однако все еще воздерживается от рукопожатий и поцелуев младенцев.

Напомним, нынешнему Понтифику 83 года.