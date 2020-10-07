Папа Римский: инвестирование не противоречит христианству

В минувший понедельник, 5 октября, Папа Франциск встретился в Ватикане с руководителями и сотрудниками итальянского инвестиционного банка Cassa Depositi e Prestiti (CDP) в 170-ю годовщину со дня его основания. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В обращении к гостям Святейший Отец напомнил об истории этого акционерного общества и злободневных реалиях, перед которыми оно оказалось из-за пандемии COVID-19: упадок многих форм производства, требующего обновления или радикальных преобразований; возникновение иных способов купли-продажи благ, чреватых концентрацией торговли и коммерции в руках нескольких глобальных структур. Социальная доктрина Церкви согласуется с видением, согласно которому инвесторы ожидают справедливого вознаграждения от привлечённых ресурсов, чтобы затем направлять их на финансирование инициатив в сфере социального и коллективного развития, отметил Папа Франциск:

«Христианская мысль в принципе не противоречит перспективам прибыли: она, скорее, противоположна выгоде любой ценой, прибыли, которая забывает о человеке и делает его рабом; которая низводит его до одной вещи среди многих, до переменной величины в процессе, который человек не может каким-либо образом контролировать или которому он никак не может противостоять».

Управление бизнесом всегда требует честных, ясных действий и противостояния коррупции, подчеркнул Святейший Отец: «Исполняя свои обязанности, нужно уметь отличать добро от зла. Фактически, также в области экономики и финансов правильные намерения, прозрачность и поиск хороших результатов совместимы и никогда не должны отделяться друг от друга». Папа Франциск призвал сотрудников итальянского банка великодушно «служить общему благу, приумножая его и делая всё более доступным среди всех благ этого мира».

В конце аудиенции Епископ Рима вознёс молитву: «Пусть помощь Святого Духа сопутствует вам и сделает вас строителями справедливости и мира».