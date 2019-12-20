Папа Римский и Генеральный Секретарь ООН выступили с совместным посланием

20 декабря Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане Генерального Секретаря ООН Антониу Гутерриша; в заключение своей встречи они записали специальное видеопослание, обращённое к международной общественности. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Святейший Отец, в частности, сказал:

«Действительно прекрасно, что эта наша встреча проходит в предрождественские дни. В это время наши глаза обращены к небесам, дабы вверить Богу людей и ситуации, которые особо дороги нашим сердцам. В этом взгляде мы признаем себя детьми одного Отца, братьями. Возблагодарим же за всё благое, что есть в мире; за многих людей, которые безвозмездно посвящают себя другим; за тех, кто проводит жизнь в служении; за тех, кто не сдаётся и продолжает строить более гуманное и справедливое общество. Мы знаем, что своими силами мы не можем себя спасти.

Мы не можем, не должны отводить взгляд от несправедливости, неравенства, скандала голода в мире и нищеты, от детей, которые умирают из-за нехватки воды, продовольствия и необходимой опеки. Мы не можем отводить взгляд от любого рода злоупотреблений в отношении детей. Все вместе мы обязаны бороться с этим злом. Мы не можем закрывать глаза на то, что многие наши братья и сёстры – из-за конфликтов и насилия, страданий или изменения климата – покидают свои страны и нередко идут навстречу тяжкой участи. Мы не должны оставаться равнодушными перед лицом попранного и эксплуатируемого человеческого достоинства, посягательств на человеческую жизнь, – как ещё не родившуюся, так и на жизнь каждого человека, нуждающегося в уходе. Мы не можем, не должны отворачиваться, когда верующие разных вероисповеданий подвергаются гонениям в различных частях света.

Взывает к Божьему отмщению использование религии для разжигания ненависти, насилия, угнетения, экстремизма и слепого фанатизма, а также для принуждения людей к изгнанию и маргинализации. К Божьему отмщению взывают также гонка вооружений и ядерное перевооружение. Аморально не только применение ядерного оружия, но и само обладание им, ибо оно настолько разрушительно, что даже риск аварии представляет мрачную угрозу для человечества. Да не останемся безразличными перед лицом многочисленных современных войн, в которых погибает множество ни в чём не повинных людей. Для строительства мира на всей земле необходимо доверие к диалогу между людьми и государствами, принципу многосторонности, роли международных организаций, дипломатии как инструменту взаимопонимания.

Признаем же себя членами единого человечества и позаботимся о нашей земле, которую из поколения в поколение Бог передавал под нашу опеку, чтобы мы возделывали её и завещали своим детям. Необходимы и неотложны усилия по сокращению выбросов загрязняющих веществ и по продвижению целостной экологии: давайте сделаем что-нибудь конкретное, пока ещё не поздно!

Прислушаемся к голосу многих молодых людей: они помогают нам осознать происходящее в современном мире и призывают нас быть миротворцами, строящими вместе, а не в одиночку, более человечную и более справедливую цивилизацию. Рождество в своей подлинной простоте напоминает нам о том, что действительно важно в жизни – о любви».

Со своей стороны Генеральный Секретарь ООН отметил, что «в эти неспокойные и трудные времена мы должны быть вместе во имя мира и гармонии». Антонио Гутерриш выразил признательность Папе Франциску – «посланнику надежды и человечности» – за его вклад в уменьшение людских страданий и в продвижение человеческого достоинства: «ясный нравственный голос» Епископа Рима звучит как в отношении наиболее уязвимых членов общества, включая мигрантов, так и в поднимаемых проблемах неравенства, в призыве к разоружению, в наведении мостов, а также в привлечении общественного внимания к чрезвычайной климатической ситуации на планете.

Эти послания, отметил г-н Гутерриш, совпадают с основополагающими ценностями Устава Организации Объединённых Наций, подтверждая непреходящую ценность человека. Генеральный Секретарь подчеркнул необходимость защиты общего дома: приехав в Рим после мадридской Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25), он ещё раз обратился с призывом ко всем странам мира взять на себя обязательства по достижению нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050-му году, а также поблагодарил Святейшего Отца за его решительную поддержку работы ООН, в том числе за его визит в штаб-квартиру организации в 2015 году.

Антонио Гутерриш отметил, что ему грустно видеть христианские общины, которые не могут праздновать Рождество в безопасности. Генеральный Секретарь напомнил о верующих, убитых в своих культовых сооружениях: об иудеях в синагогах, мусульманах в мечетях, христианах в церквях. «Мы должны ещё больше укреплять взаимопонимание и бороться с растущей ненавистью», – подчеркнул г-н Гутерриш, напомнив о выдающемся служении Папы Франциска в продвижении межрелигиозных отношений, в том числе об исторической Декларации о человеческом братстве, которую Святейший Отец подписал в Абу-Даби вместе с Верховным Имамом Аль-Азхара Ахмадом аль-Тайибом. Генеральный Секретарь напомнил, что Организация Объединённых Наций представила План действий по защите религиозных объектов, а также Стратегию и План действий по борьбе с разжиганием ненависти.