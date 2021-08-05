Папа Римский Франциск подтвердил намерение посетить Ливан

Папа Римский Франциск в среду во время общей аудиенции подтвердил свое намерение посетить Ливан, где 4 августа 2020 года произошел мощный взрыв в морском порту Бейрута.

«Дорогие ливанцы, мое желание приехать к вам с визитом велико, — приводит его слова ТАСС со ссылкой на ANSA. — Я не устаю молиться о том, чтобы Ливан вновь стал символом братства и мира для всего Ближнего Востока».

Кроме того, Папа призвал международное сообщество оказать помощь Ливану «конкретными жестами, а не только словами».

«Надеюсь, что конференция по Ливану, которая проходит сейчас при поддержке Франции и ООН, будет плодотворной», — заключил глава Римско-Католической Церкви.

О своем желании посетить Ливан Святейший Отец говорил неоднократно. Папа проявляет заботу и участие по отношению к Ливану: так, 1 июля в Ватикане прошел день размышлений и молитвы за Ливан, в мероприятии приняли участие представители ливанских христианских общин.

В ватиканских кругах не исключают, что поездка может состояться уже до конца 2021 года, если позволит здоровье 84-летнего понтифика, перенесшего месяц назад операцию на кишечнике. Пока в программе папских поездок заявлено участие во Всемирном евхаристическом конгрессе в Будапеште и поездка в Словакию 12-15 сентября.

Сегодняшняя общая аудиенция Епископа Рима стала первой после перенесенной операции. Встреча с верующими прошла в закрытом зале Павла VI впервые после долгого перерыва из-за пандемии.