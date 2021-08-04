Папа призвал международное сообщество помочь ливанскому народу

В конце общей аудиенции 4 августа Папа Франциск напомнил о том, что ровно год назад в порту Бейрута прогремели взрывы, и вознёс молитвы о преодолении серьезного кризиса в Ливане.

Разрушительная волна, вызванная детонацией склада взрывчатки в порту, унесла жизни более двухсот человек и ранила более шести тысяч. Более 300.000 жителей Бейрута были вынуждены покинуть свои дома и целые кварталы в результате одного из самых мощных неядерных взрывов в истории.

«Мои мысли обращены к этой возлюбленной стране, особенно к жертвам, их семьям, многочисленным раненым, к тем, кто потерял свои дома и работу и многим, утратившим желание жить дальше», – сказал Папа.

1 июля этого года в Ватикане состоялся День молитвы и размышлений о Ливане, напомнил Святейший Отец:

«Вместе с христианскими религиозными лидерами мы разделили надежды и чаяния уставшего и разочарованного ливанского народа, взывая к Богу о надежде для преодоления этого тяжелого кризиса».

Епископ Рима обратился с призывом к международному сообществу «оказать Ливану конкретную помощь, не только словами, но и конкретными действиями», чтобы страна могла пройти путь возрождения. «Я надеюсь, что нынешняя Международная конференция, которая сейчас проходит во Франции при поддержке Организации Объединенных Наций, окажется продуктивной в этом отношении».

Папа Франциск обратился к ливанскому народу, сказав о своем желании посетить страну:

«Я продолжаю молиться о вас, дабы Ливан вновь стал посланием мира и братства для всего Ближнего Востока».



Источник: Vatican News