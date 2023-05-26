Папа Римский Франциск одобрил беатификацию священника, расстрелянного нацистами

Папа Римский Франциск подписал 20 мая декрет о беатификации итальянского священника Джузеппе Беотти, казненного нацистами в 1944 году, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на CNA.

Священник был расстрелян 20 июля 1944 года немецкими солдатами за отказ покинуть свой приход. «Пока здесь остается хотя бы одна душа, о которой я могу позаботиться, я останусь тут», – сказал священник, которому должно было через месяц исполниться 32 года.

Джузеппе Беотти родился под Неаполем в 1912 году. В юности почувствовал призвание к священству и, несмотря на нехватку финансовых средств в семье, смог поступить в семинарию на севере Италии. В 1938-м он был рукоположен и спустя два года назначен настоятелем прихода в городке Сидоло, расположенном в Апеннинских горах на северо-западе Италии.

Молодой священник всегда был готов поделиться деньгами и лишней одеждой с бедными, а с началом Второй мировой войны пускал в свой дом тех, кто был в опасности – в том числе евреев, партизан, раненых солдат,

Летом 1944 года Сидоло оказался в зоне операции «Валленштейн», которую нацисты проводили против партизан. В ходе этой операции Беотти был расстрелян вместе с другим священником и шестью мирянами. Он умер, держа в руке молитвенник и осеняя себя крестным знамением.