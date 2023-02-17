Папа Франциск обсуждает с Патриархом Варфоломеем единую дату Пасхи

Ватикан готовит встречу по поводу 1700-летия первого Вселенского (Никейского) Собора Церкви в 2025 году, обсуждая с Патриархом Константинопольским Варфоломеем возможную единую дату Пасхи для католиков и православных. Об этом он сказал в беседе с иезуитами во время недавней поездки в Демократическую республику Конго и Южный Судан, передает ТАСС.

«Мы готовим встречу в 2025 году. С Патриархом Варфоломеем мы хотим прийти к согласию по единой дате Пасхи», – сказал Франциск, отметив, что в 2025 году даты католической и православной Пасхи, которые рассчитываются по-разному, совпадают. Содержание беседы опубликовал в четверг журнал La Civiltà Cattolica — «Католическая цивилизация».

«Посмотрим, если мы договоримся на будущее, и хотим отметить круглую дату собора как братья, и мы готовимся», – добавил понтифик. Он также напомнил, что Варфоломей стал первым православным Патриархом Константинопольским, который «спустя века приехал на интронизацию Папы Римского» (в 2013 году).