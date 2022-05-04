Папа Римский: фармацевты — это мост между людьми и системой здравоохранения

2 мая Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане руководителей Международной федерации фармацевтов-католиков, сообщает русская служба Vatican News.

Обращаясь к делегатам, Святейший Отец отметил, что «наши церковные ассоциации всегда открыты для каждого и находятся на служении всем, естественно, в соответствии с принципами христианской нравственности, основанной на человеческом достоинстве».

Пандемия COVID-19 поставила фармацевтов на передний край: люди нашли в них точку опоры для помощи, советов, информации, а также для быстрых диагностических тестов на коронавирус.

По словам Папы, кризисная ситуация вызвала среди самих фармацевтов стремление к взаимной поддержке, объединению и «возрождению ценности ассоциативных обязательств, характерных для католической традиции».

Святейший Отец подчеркнул, что фармацевты являются своего рода «мостом» между гражданами и системой здравоохранения, упрощая бюрократические процедуры и снимая социальную напряженность:

«Для людей очень важен аспект близости, совета, знакомства, которые должны быть присущи ‘дружественному’ здравоохранению».

Ещё одним аспектом, имеющим социальное и культурное значение, по словам Епископа Рима, является вклад фармацевтов в переход к целостной экологии:

«Мы все призваны научиться вести образ жизни, более уважительный к среде, в которую поместил нас Бог, – к нашему общему дому. Этот стиль жизни также включает в себя здоровый образ питания и жизни в целом. Я думаю, – отметил Папа, – что фармацевты также могут создавать культуру в этой области, способствуя более мудрому подходу к здоровому образу жизни. Вдохновением к этому может стать тысячелетняя традиция, которая здесь, в Европе, восходит к древним монастырским аптекам. Сегодня, слава Богу, эти корни можно обогатить знаниями и практикой других культур, например, восточной или коренных народов Америки. Полагаю, фармацевты могут помочь разоблачить обманы ложного благополучия и научить подлинной ‘доброй жизни’, которая не является привилегией немногих, а должна быть доступна всем».

В конце обращения Папа Франциск вверил католических фармацевтов заступничеству Пресвятой Богородицы и их святого покровителя св. Иоанна Леонарди, преподав апостольское благословение.