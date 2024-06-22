Папа благословил участников марша в защиту жизни

В Риме проходит национальный марш в защиту жизни под девизом «Мы выбираем Жизнь». Сообщает русская служба Vatican News.

К манифестации присоединились 130 общественных организаций и объединений. Тысячи матерей и отцов вместе с детьми проходят праздничным шествием по центральным улицам итальянской столицы; после обеда на специальных площадках несколько семей поделятся своим свидетельством о том, как несмотря на значительные материальные и социальные трудности они сказали «да» жизни.

Основная цель манифестации – противостояние тому, что Папа Франциск называет «культурой отбора», выражением которой являются прежде всего аборт, эвтаназия, ассистированное самоубийство, манипуляция эмбрионами и их разрушение с репродуктивными целями.

Папа Франциск благословил участников манифестации и обратился к ним с воззванием:

«Прошу вас смело идти вперед невзирая на всяческую враждебность: на карту поставлено абсолютное достоинство человеческой Жизни, дара Бога-Творца, и эта ставка слишком высока, чтобы стать объектом компромиссов или соглашений. В том, что касается человеческой Жизни, нельзя идти на уступки!»

Папа призывает «свидетельствовать о красоте жизни и семьи, которая ее принимает» и строить общество, отвергающее «культуру отбора» людей на любом этапе жизни — от самых хрупких, то есть рождающихся детей, до страдающих стариков, жертв торговли людьми, рабства и любой войны.

«На всех вас от всего сердца призываю благословение Бога, создателя и Господа Жизни», — завершает свое послание Святейший Отец.