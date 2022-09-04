Папа реформирует Мальтийский орден

3 сентября Папа Франциск обнародовал новые Устав и Кодекс Суверенного Мальтийского ордена, приказав немедленно ввести его в действие, сообщает русская служба Vatican News.

Декрет устанавливает отмену высших должностей, роспуск нынешнего Суверенного совета и создание временного, а также созыв Чрезвычайного генерального капитула 25 января 2023 года, в праздник Обращения святого Павла.

Епископ Рима отмечает, что Мальтийский орден «всегда пользовался особым попечением Апостольского Престола», а также напоминает, что прерогативы самого ордена не представляют набор полномочий и прерогатив, присущих суверенным образованиям, о чём говорится в постановлении Кардинальского трибунала от 24 января 1953 года. Поэтому в качестве монашеского ордена он «зависит в своих различных проявлениях от Святейшего Престола».

Папа Франциск пишет о своей отеческой заботе и беспокойстве, с которыми на протяжении многих лет он следил за развитием Мальтийского ордена, высоко ценя его деятельность в различных частях мира, «в том числе благодаря щедрому вкладу его членов и волонтёров»; при этом Епископ Рима отмечает необходимость глубокого духовного, нравственного и институционального обновления всего ордена.