Папа реформировал Римский викариат

6 января 2023 г. была обнародована апостольская конституция Папы Франциска In Ecclesiarum Communione, заменившая Ecclesia in Urbe Иоанна Павла II от 1988 года. Документ, вступающий в силу 31 января, усилит присутствие Святейшего Отца во многих сферах деятельности Римского викариата, где в прошлом году был проведён внутренний аудит по вопросам администрации и процедур. Передает русская служба Vatican News.

В начале конституции Папа Римский размышляет о церковной миссии своей епархии, о трудностях людей, живущих на её территории, особенно о социально уязвимых группах. Целью документа является возрождение «евангелизационного и синодального импульса» в Римском викариате.

Святейший Отец перечисляет «некоторые из самых серьёзных и неотложных обязательств», которые требуют пастырских действий викариата, включая бдительное наблюдение за экономическим управлением, «чтобы оно было разумным и ответственным».

Кардинал-викарий Римской епархии, её наместник и вспомогательные епископы будут назначаться Папой на неопределённый срок и прекращать свои полномочия его указом.

Усиливается роль Архиерейского совета, который становится «главным органом синодальности», «вершиной распознавания и принятия пастырских и административных решений». Папа будет председательствовать на его собраниях. Совет епископов будет давать согласие на назначение капелланов, ректоров церквей и лиц, ответственных за пастырское служение. В компетенцию совета войдёт разработка и проверка епархиальной пастырской программы, а также формулирование руководящих принципов пастырства, которые должны быть одобрены кардиналом-викарием и утверждены Епископом Рима.

Правила, регулирующие деятельность Епархиального совета по экономическим вопросам, должны быть одобрены Папой и соответствовать «критериям прозрачности в управлении средствами».

В качестве органа внутреннего контроля в Римском викариате будет создана Независимая наблюдательная комиссия из шести членов, назначаемых Папой; раз в году она должна отчитываться перед Епископом Рима после ежемесячных заседаний и «проверки административных, экономических и рабочих процессов викариата».

Изменена роль наместника, которым Папа назначил вспомогательного епископа Бальдассаре Рейну. В его обязанности будет входить помощь кардиналу-викарию, координация работ внутреннего управления епархиальной курии, Генерального секретариата викариата и всех его офисов. Наместник будет отвечать за Латеранский апостольский дворец, а также «проверять и представлять Папе любые новые уставы и положения» римской паломнической службы (Opera Romana Pellegrinaggi), фонда Caritas, конфедераций и органов, связанных с викариатом.

Документ закрепляет за каждым из семи вспомогательных епископов различные области пастырского служения. Новые правила распространяются на порядок избрания приходских настоятелей. «Кардинал-викарий, – пишет Папа Франциск, – должен представлять мне кандидатов для возможного выдвижения на должность приходского настоятеля, а также назначать приходских викариев». Кардинал-викарий будет обязан представлять Папе Римскому профиль «кандидатов для возможного допущения к Таинству Священства, получив согласие Архиерейского совета».

Конституция In Ecclesiarum Communione реформирует структуру Римского викариата: к нему добавляются новые отделы, например, Пенитенциарного душепопечения и Служба защиты несовершеннолетних и уязвимых лиц; упраздняется Апелляционный суд, дела которого будут рассматриваться и решаться в Трибунале Римской Роты.