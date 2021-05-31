Папа распорядился о расследовании в архиепархии Кёльна

Папа Франциск поручил двум европейским иерархам совершить апостольскую визитацию в архиепархию Кёльна (Германия), чтобы изучить пастырскую обстановку и проблему злоупотреблений в отношении несовершеннолетних со стороны немецкого духовенства. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Задача возложена на кардинала Андерса Аборелиуса, епископа Стокгольма, и монсеньора Йоханнеса ван ден Хенде, епископа Роттердама и президента Конференции епископов Нидерландов.

«В течение первой половины июня, – сообщается в коммюнике апостольской нунциатуры в Берлине, – посланники Святейшего Престола получат общее представление о сложной пастырской ситуации в архиепархии и одновременно изучат возможные ошибки, допущенные кардиналом Райнером Марией Вёльки, а также архиепископом Гамбурга монсеньором Штефаном Хессе и его помощниками (в Кёльне) монсеньорами Доминикусом Швадерлаппом и Ансгаром Пуффом в отношении случаев сексуального насилия».

Напомним, что 18 марта был представлен «Независимый отчёт о борьбе с сексуальными злоупотреблениями в архиепархии Кёльна»; расследование, проведённое юридической фирмой Gercke & Wollschläger, было заказано в октябре 2020 года самим архиепископом Вёльки. Документ объёмом более 800 страниц охватывает период с 1975 по 2018 год, и его целью было выявление любых недостатков и нарушений закона, а также ответственных за это лиц. В частности, в докладе сообщается о 314 жертвах сексуального насилия (все из них, кроме одной, были несовершеннолетними), и о 202 виновных, почти две трети из которых принадлежали к духовенству.

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В заявлении, опубликованном на сайте архиепархии Кёльна, кардинал Вёльки пишет:

«Я рад, что в ходе апостольской визитации Папа Римский хочет лично ознакомиться с независимым расследованием и его последствиями. С полной убеждённостью я буду поддерживать кардинала Арборелиуса и епископа ван ден Хенде в их работе и приветствую всё, что послужит объективному расследованию», – утверждает немецкий кардинал.