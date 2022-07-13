Папа – пятидесятникам: будем учениками на общем пути

В специальном послании Папа Франциск благодарит членов Комиссии по католическо-пятидесятническому диалогу за их труды на протяжении последних 50 лет, отмеченных диалогом, размышлениями и узами дружбы. Передает русская служба Vatican News.

12 июля Папа Франциск направил поздравительное послание членам Комиссии по католическо-пятидесятническому диалогу, которые с 8 по 14 июля участвуют в пленарном заседании при Департаменте по содействию христианскому единству. Святейший Отец благодарит их за работу, проделанную в течение последних 50 лет: «через диалог и размышления» она привела к общему пути «дружбы, солидарности и взаимопонимания между католиками и пятидесятниками».

«Я надеюсь, – пишет Епископ Рима, – что этот важный юбилей укрепит связи и возродит ваше усердие учеников-миссионеров в возвещения радости Евангелия для церковной общины и всего общества». Проходя по этому пути и «свидетельствуя о молитвенном желании Господа дабы все были едино» (см. Ин 17,21), можно будет «помочь нашим братьям и сёстрам испытать в сердцах и жизни преображающую силу Божьей любви, милосердия и благодати».

В послании, опубликованном на сайте Департамента по содействию христианскому единству, сообщается, что этот диалог начался в 1972 году для углубления взаимопонимания и преодоления предрассудков между католиками и пятидесятниками. Одним из пионеров этого диалога был пастор Дэйвид Дюплесси, который участвовал в 3-й сессии Второго Ватиканского собора в качестве гостя тогдашнего Секретариата по содействию христианскому единству.

На сегодняшний день опубликовано шесть совместных докладов по различным вопросам. Тема нынешнего этапа диалога – Lex orandi, lex credendi («Закон молитвы есть закон веры»).



На фото — члены Комиссии по католическо-пятидесятническому диалогу