Папа: пусть синод вальденсов станет выражением единства

Папа Франциск направил приветственное послание участникам ежегодного Синода методистской и вальденсианских Церквей Италии, который проходит с 20 по 25 августа в городе Торре Пелличе в провинции Турина. В традиционной встрече участвуют 180 делегатов поместных общин, представители экуменических организаций и около 30 зарубежных гостей. Передает русская служба Vatican News.

В телеграмме за подписью ватиканского госсекретаря кардинала Пьетро Паролина Папа Франциск выражает надежду, что синодальные дни методистской и вальденсианских Церквей станут для каждого участника глубоким опытом встречи с Христом, «Который принимает, направляет и ведёт к полноте единства с Ним и с братьями».

Святейший Отец возносит хвалебную молитву Богу Отцу за дары, полученные благодаря экуменическому диалогу, а также за гармоничное сотрудничество между Церквами. Духовно присоединяясь к этому важному событию, Епископ Рима выражает пожелание, «чтобы мы могли расти во взаимном познании, вместе свидетельствуя о Евангелии Иисуса».

В конце послания Святейший Отец выражает наилучшие пожелания синодальной ассамблее и призывает на её участников Божье благословение.

Синод в Торре Пелличе является высшим органом принятия решений и демократического собрания методистской и вальденсианских Церквей в Италии. В 2023 году в его повестке дня – обязательства Церкви в обществе, злободневные вопросы веры и этики. Программа нынешней синодальной ассамблеи включает в себя, в частности, богослужение открытия и вечернее заседание в вальденсианском храме на тему «Угнетение, устойчивость, трансформация: женщины в общественном пространстве». В ходе ассамблеи в Торре Пелличе состоялись также два предсинодальных собрания женщин и Федерации евангелической молодёжи Италии (FGEI). На очереди ещё одна важная дата: 2024 год станет знаковым для вальденсов, которые будут отмечать 850-летие основания своего религиозного движения в Лионе бывшим богатым купцом и богословом Петром Вальдо. Синод методистской и вальденсианских Церквей наметит направления работы на предстоящий год.



На фото — Дом вальденсов в Торре Пелличе