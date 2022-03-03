Папа: пусть Господь дарует мир, который не по силам человеку

«Господи, услышь молитву тех, кто страдает и убегает под грохот оружия»: такую молитву Папа Франциск вознёс 2 марта, в день всемирной молитвы и поста за Украину. Передает русская служба Vatican News.

Во время Святой Мессы Пепельной среды в римской базилике Санта-Сабина проповедь Святейшего Отца прочитал ватиканский госсекретарь кардинал Пьетро Паролин; Епископ Рима не смог предстоять за литургией из-за острой боли в колене.

Комментируя евангельское чтение, Папа Франциск призывает к молитве, делам милосердия и посту, «универсальному лекарству, способному изменить историю»:

«Таковы основные пути, которые позволяют Богу вмешиваться в нашу жизнь и в жизнь всего мира. Они являются духовным оружием, и именно с ними в этот день молитвы и поста за Украину мы умоляем Бога о мире, который люди не в силах построить в одиночку».

Великопостные обязательства, по словам Папы, должны быть направлены на обретение вечного и непреходящего «воздаяния Небесного Отца». Это – цель жизни, и она должна цениться неизмеримо выше «награды от людей», ибо мирское восхищение или успех подобны миражу:

«Те, кто ищут награды на земле, никогда не находят мира и даже не знают, как ему способствовать, потому что они теряют из виду Небесного Отца, своих братьев и сестёр. Такому риску подвергается каждый из нас».

Обряд возложения пепла, подчёркивает Епископ Рима, побуждает нас остерегаться того, чтобы «жить под знаменем тщеславия, когда важна не чистота сердца, а восхищение людей; не взгляд Бога на нас, а то, как смотрят на нас другие»:

«Этот суровый знак заставляет нас задуматься о быстротечности человеческого бытия: он подобен горькому, но эффективному лекарству для исцеления недуга показушности. Эта духовная болезнь порабощает человека, принуждая его зависеть от восхищения других».

Отсюда призыв «разоблачать» стремление к обманчивой наружности, от которого не застрахованы даже «священные сферы». По словам Папы, и молитва, и благие дела, и пост «могут стать самореферентными», ведь в самом красивом жесте «может затаиться червь самодовольства». Сердце, которое ищет одобрения человека, а не любви Отца, не свободно. «Пепельная среда проливает свет на небытие, которое скрывается за неистовым поиском мирских наград», а её обряды напоминают, что мирская жизнь подобна пыли, которую уносит лёгкий ветер, подчёркивает Епископ Рима:

«Сестры, братья, мы в этом мире не для того, чтобы гоняться за ветром; наши сердца жаждут вечности. Господь даровал нам время Великого поста, чтобы мы вернулись к жизни, исцелились внутренне и направились к Пасхе, к непреходящему, к награде Отца. Таков путь исцеления».