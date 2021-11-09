Папа провел встречу с главами ватиканских дикастерий

8 ноября 2021 года Папа Франциск встретился с главами департаментов Римской Курии. В мероприятии приняли участие префекты Ватиканских конгрегаций, дикастерий, трибуналов и настоятели Папских соборов.

Встреча прошла за закрытыми дверями в Апостольском дворце. Пресс-центр Апостольского Престола не освещал темы, которые Папа обсуждал со своими ближайшими соратниками.

Обычно на таких встречах обсуждаются актуальные проблемы Католической Церкви и ставятся основные задачи, которые находятся в компетенции ведомств Апостольской столицы. По их итогам обычно никаких официальных заявлений не публикуется, отмечает Vatican News.

Святейший Отец созывает такие собрания регулярно, несколько раз в год. Последняя встреча была 17 мая 2021 года.