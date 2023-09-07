Папа призывает не смешивать Церковь с идеологией

Значительная часть пресс-конференции Папы Франциска в самолете по пути из Монголии в Рим была посвящена предстоящей генеральной ассамблее Синода епископов в Ватикане. Журналисты поинтересовались, смогут ли его участники публично делиться с тем, что происходит внутри ассамблеи, чтобы вовлечь всех крещеных в обсуждения, или же весь этот процесс останется секретным. Как избежать идеологической поляризации? Передает русская служба Vatican News.

«На Синоде нет места идеологии, это совсем другая динамика. Синод – это диалог между крещеными, между членами Церкви, о церковной жизни, об отношениях с миром, о проблемах, затрагивающих сегодня человечество», — пояснил Папа. Он добавил, что Синод нельзя уподоблять «телепередаче, на которой говорят обо всем»: это религиозное событие, на нем господствует «молитвенный дух», иначе он превратился бы в политику или парламентаризм. Что касается «секретности», то освещать происходящее на ассамблее Синода епископов будет Департамент коммуникации Святейшего Престола посредством специальной комиссии, по поручению Святейшего Отца.

Этот ответ не удовлетворил корреспондентку CNS Синди Вудн, которая спросила Папу, не будет ли у журналистов возможности узнать больше по сравнению с тем, чем их будут «кормить» из Зала печати. Неужели нельзя быть более открытыми?

Синод будет «максимально открытым», пояснил Папа: комиссия, которую возглавит префект Департамента коммуникации Руффини, будет максимально точно передавать содержание докладов, верно излагая все, что «конструктивно для Церкви». «Если же ты хочешь, чтобы новости заключались в том, кто с кем поругался из-за того или другого, — то это лишь политическая болтовня». «Главное действующее лицо Синода – Святой Дух. Как это передать? Вот почему необходимо излагать церковный ход события».

Один из журналистов процитировал кардинала Бёрка, написавшего об этом Синоде как о «ящике Пандоры», из которого будут выходить все несчастья для Церкви, такие как изменение доктрины. Папа ответил, что и в этом случае мы имеем дело с определенной идеологией: когда в Церкви кто-то хочет прервать путь общения, в этом всегда виновата идеология.

Папа расширил понятие идеологии, отметив, что нередко именно «идеологические окраины приводят к окраинам социальным». Он заявил, что и в отношении борьбы против загрязнения окружающей среды не разделяет экстремистских методов молодых активистов: «Молодежь думает о будущем, — сказал Папа, — и в этом смысле мне нравится, как они борются». Но когда в игру вступает идеология и политика, их методы становятся неприемлемыми.

Святейший Отец сообщил некоторые подробности апостольского увещания, которое должно выйти в праздник святого Франциска 4 октября. Это будет своего рода продолжением энциклики Laudato si’, а текст будет основан на итогах Парижской конференции по изменению климата, которая, по словам Папы, «на сегодняшний день представляется самой плодотворной».