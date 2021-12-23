Папа призвал журналистов служить истине

22 декабря Папа Франциск направил поздравительное послание директору, журналистам и читателям еженедельного католического журнала Famiglia Cristiana («Христианская семья»), который отмечает 90-летие со дня своего основания.

Святейший Отец возносит благодарение Богу за годы, «в течение которых журнал Famiglia Cristiana сопровождал многие поколения, стараясь быть дружеским присутствием, народным СМИ для людей, всегда предоставляющим слово самым слабым и отверженным».

В наше время, когда люди привыкают видеть мир через призму суровости, отмечает Папа, важно то, что основатель еженедельника блаженный Джакомо Альберионе писал о своём детище: «Он просит разрешения войти и взывает – как к другу – о благосклонном взгляде благодушия».

Епископ Рима призывает работников Famiglia Cristiana служить истине с помощью «хорошей журналистики, в которой нет места медийному пустословию»:

«Я приглашаю вас становиться без всяких компромиссов на сторону одного лишь Евангелия, внимая всем голосам и воплощая собой ту смиренную кротость, которая полезна для сердца. Призываю на каждого из вас благословение Господне», – пишет в конце послания Папа Франциск.



Источник: Vatican News