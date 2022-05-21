Папа призвал священников беречь корни веры

19 мая Святейший Отец принял на аудиенции в Ватикане пресвитеров-студентов и сотрудников Папской румынской коллегии по случаю 85-й годовщины её основания. Передает русская служба Vatican News.

В своей речи Папа говорил о корнях Католической Церкви в Румынии, тяжело пострадавшей от преследований режима XX века: те, кто отдаёт жизнь за Евангелие, отметил Папа, «принимают Божий ответ на зло мира сего: они отдают самих себя, подражая кроткой и безвозмездной любви Господа Иисуса, Который пожертвовал Собой ради ближних и дальних». Доблестные свидетели веры поместной Церкви стали источником, который позволил корням закрепиться в земле, окрепнуть и принести плоды. Этими плодами, по словам Святейшего Отца, являются нынешние румынские пресвитеры, которые учатся в римских университетах.

«Без подпитки корней любая религиозная традиция теряет плодотворность», – подчеркнул Папа и призвал студентов остерегаться «вируса духовного обмирщения», карьеризма и посредственности. «Секрет плодотворности тот же, что и у епископов и священников минувших лет: жизнь, принесённая в дар, Евангелие, которое нужно воплощать с пастырским сердцем». Епископ Рима призвал священников быть «жизнерадостными апостолами унаследованной веры, которые ничего не оставляют для себя и готовы примириться со всеми, прощать и создавать единство, преодолевая любую вражду».

Для укрепления корней, отметил Папа, нужно возделывать почву: возвещать Евангелие на понятном языке и «прикасаться к плоти Христа» в бедных, больных, страдающих; теперь ими стали многочисленные беженцы из соседней Украины, которых Румыния великодушно принимает и охватывает заботой.

В конце аудиенции Папа Франциск пожелал священникам взращивать своё призвание в течение «римских лет», преподал апостольское благословение и попросил о молитве.