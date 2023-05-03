Папа призвал сохранить аудиовизуальное наследие Церкви

Папа Франциск направил послание по случаю первого заседания научного комитета Фонда аудиовизуальных памятных записей о католичестве (Fondazione Memorie Audiovisive del Cattolicesimo). Передает русская служба Vatican News.

2 мая научный комитет фонда собрался в Апостольской библиотеке Ватикана, и слова Папы Франциска зачитал монсеньор Анджело Винченцо Дзани, архивариус и библиотекарь Священной Римской Церкви и член научного комитета.

«Мне кажется важным, – пишет Епископ Рима, – то, что ваше учреждение, благодаря участию крупнейших архивных, кинематографических и академических учреждений, предлагает взгляд и метод, основанные на совместном использовании наследия и высочайших навыков и ресурсов для передачи аудиовизуальной памяти о католичестве».

Святейший Отец призывает всё церковное сообщество бережно относиться к историческому аудиовизуальному наследию Церкви, которое необходимо сохранить и упорядочить в соответствии с научными критериями. Папа Франциск предвидит путь, который – в соответствии с motu proprio Иоанна Павла II La cura vigilantissima – может вскоре привести к созданию единого Центрального аудиовизуального архива Святейшего Престола и всей Церкви.

В своем выступлении монсеньор Дзани напомнил, что «недавняя апостольская конституция Praedicate Evangelium возлагает на Ватиканскую библиотеку задачу ‘собирать и сохранять богатейшее наследие науки и искусства, предоставляя его ученым, которые ищут истину’: именно в этом контексте следует определять горизонт деятельности фонда».

Президентом нового учреждения Святейшего Престола назначен монсеньор Дарио Вигано, вице-канцлер Папской академии наук и общественных наук.