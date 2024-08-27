Папа призвал скаутов черпать силы в вере и служении

Папа Франциск направил послание руководству итальянской организации католических скаутов (AGESCI) по случаю их национальной встречи. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец призывает лидеров скаутского движения черпать новый энтузиазм из веры в Иисуса Христа, Учителя и Друга, чтобы с радостью продолжать свой путь – как человеческий, так и духовный – внутри Церкви и свидетельствовать о Евангелии в обществе.

Епископ Рима подчёркивает, что воспитание новых поколений требует не только качественной подготовки, но и глубокого понимания каждого ребёнка. Для лидеров скаутов крайне важны умение слушать и способность к сопереживанию, что является основой благовестия. В Евангелии раскрывается исключительная чуткость, любовь и педагогический талант Иисуса – Наставника, подражая Которому апостолы смогли принять миссионерский вызов.

Особое внимание Папа обращает на развитие умения слушать и искусства диалога, которые должны быть неразрывно связаны с молитвенной жизнью. Через общение с Господом и пребывание пред Его ликом лидеры могут обрести искусство жертвенной любви и постепенно привести свою жизнь в гармонию с сердцем Христа.

Папа Франциск напоминает, что задача руководителей скаутов – воспитывать своим личным примером, а не только словами. Именно зрелость и духовная жизнь лидера определяют его успех в работе с молодёжью.

Святейший Отец выражает признательность итальянским католическим скаутам и просит их быть «училищем христианской жизни», местом братского общения и школой служения ближним, особенно самым обездоленным и нуждающимся.

«Да не остановят вас трудности; всегда отправляйтесь на поиски замысла, который Господь предназначил для каждого из вас».



(На фото — маршрут участников встречи скаутских лидеров, Верона, 24 августа 2024 г.)